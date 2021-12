Hollywoodské hvězdy rozsvítily svá sídla za miliony: Mrkněte se, jak nazdobily domy Kim, Kylie nebo Britney

Takhle si letos nazdobili domy slavní. Profimedia.cz

Není novinkou, že v Hollywoodu berou vánoční výzdobu velmi vážně. Ohromná sídla ve čtvrti milionářů proto září do dálky už snad od Dne díkůvzdání. A některé lze možná spatřit i z vesmíru.

To by klidně mohl být případ Kim Kardashian (41), která zvolila oslnivé bílé světlo, aby ladilo s bílým interiérem domu v hodnotě 1 342 740 000 Kč. Výzdoba je to velmi působivá, i když už na příjezdové cestě byste možná uvítali sluneční brýle.

Její nejmladší sestra Kylie Jenner (24) naopak zvolila žluté osvětlení. Řetězy světýlek zdobí její vilu v Holmby Hills za 805 644 000 Kč. A nezanedbala ani svůj druhý dům v Hidden Hills v hodnotě 268 548 000 Kč. Ten pro změnu zdobí barevná světýlka a před domem nechybí roztomilé ovečky.

Matka klanu Kris Jenner také rozsvítila zbrusu nový dům v Hidden Hills. Za 447 580 000 Kč si pořídila sídlo těsně vedle dcery Khloé Kardashian (37).

Králem Vánoc bychom pak mohli nazývat herce Jamieho Foxxe, ten se letos opravdu vyznamenal. Jeho sídlo zdobí barevná, žlutá i bílá světýlka, a co se výzdoby týče, dům by klidně mohl konkurovat velkým nákupním centrům.

Jak se těmto a dalším osobnostem letošní výzdoba povedla, si prohlédněte v naší galerii. V anketě pak můžete hlasovat, který dům se vám líbí nejvíc. ■