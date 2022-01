Živé modelky nahrazují avataři: Tento trend už dorazil i do Česka, potvrdil ředitel prestižní modelingové soutěže

V Čechách i na Slovensku už se objevil trend avatar modelek. Super.cz

Móda a modelingové odvětví jdou neustále kupředu, takže není divu, že je v posledních letech začaly ovlivňovat moderní technologie a sociální sítě. Nové trendy zaznamenal i český trh, jak Super.cz potvrdil spolumajitel agentury a současně i ředitel české a slovenské soutěže Elite Model Look Saša Jány.

„Doba jde tak dopředu, že jsme teď v naší síti Elite World Group vytvořili první takzvané ,modelky avatary'. Některé modelky už prošly tímto skenem a v Americe podepsaly dva velké kontrakty pro známé značky. Jsou naskenované a animované do reklam,“ prozradil Super.cz Saša Jány. „Doufejme, že nám to nakonec nesebere tu krásu českých a slovenských žen a nepromítne se vše do 3D,“ říká s nadsázkou.

Sám se v oboru pohybuje už třicet let a ví, že živou osobnost nemohou nahradit počítače. „Krása, elegance a charisma se jen těžko naskenují, ale vidíme, že progres je obrovský. Doba se mění a mladá generace žije v online světě a modelingový průmysl se tomu přizpůsobuje.“

Nově se v agentuře radují z úspěchu ve světovém měřítku. Vítězka národního kola Schwarzkopf Elite Model Look, modelka Amélie Konšelová, letos zvítězila i na světovém finále. „Tohle vítězství stvrdilo pozici České republiky, zatím nejúspěšnější země v historii tohoto projektu. Pro nás je to obrovské štěstí a satisfakce,“ raduje se.

Na mladou vítězku čeká první pracovní cesta do zahraničí; následující tři měsíce stráví v Asii. Jak připravuje své talenty na svět modelingu? „Coaching probíhá v oblasti komunikace, herectví, zdravé výživy, chůze a také v celé modelingové terminologii,“ dodává Saša Jány. ■