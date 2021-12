S Pavlem Trávníčkem se jeho sexy tanečnice znovu vrátila na parket. Role vypadnuté ze StarDance pro ni byla nová zkušenost

Pavel Trávníček a Veronika Lálová znovu zatančili valčík. Česká televize

Pavel Trávníček (71) se ve StarDance moc dlouho neohřál. Po boku specialistky na sambu Veroniky Lálové (30) si zatančil pouze v prvním kole. Diváci ho poslali domů, a tak valčík na téma jeho osudové pohádky Tři oříšky pro Popelku byl tím posledním, co jsme z jeho tanečního umění měli možnost vidět.

Po několika měsících se Trávníček znovu objevil na parketu ve finálovém kole, kde vypadnuvší soutěžící „oživili“ své oblíbené tance. Ladný „valčík z Popelky“ tak nemohl chybět a pohádkový princ si podruhé vyzkoušel, jaké to je, tančit v přímém přenosu StarDance. Roli vypadnuté si letos poprvé vyzkoušela i Trávníčkova tanečnice Veronika Lálová.

Ta už StarDance vyhrála s hercem Zdeňkem Piškulou (23) a získala třetí místo po boku olympionika Davida Svobody (36). Pokaždé to dotáhla do velkého finále, které teď sledovala jako divačka.

„S Pavlem jsme se na parket vrátili opravdu na chviličku. Bylo to poprvé, co jsem zažila roli vypadnuté, tak jsem si to alespoň zkusila,“ řekla Super.cz Lálová, která obdivovala všechny finalisty.

„Všichni tančili krásně. Honza Cina je velký talent, myslela jsem si už od začátku, že bude vítěz. Avšak Tomáš Verner byl pro mě tanečně excelentní,“ chválila bronzového krasobruslaře tanečnice, jež už se těší, až opět odletí do teplých krajin.

„Zimní období a Vánoce pro mě nejsou tím nejoblíbenějším obdobím, takže vlastně až do 23.12. učím, svátky budu trávit doma v Hradci s rodiči a celou rodinou. A mezi svátky doufám, že bude chtít někdo tančit, abych se doma nenudila,“ přeje si Lálová. „Leden budu hodně učit a února se nemůžu dočkat, chystám se do Brazílie na karneval,“ těší se milovnice samby. ■