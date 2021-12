Ryana Reynoldse si v pizzerii pletou s Benem Affleckem: Vždycky chtějí vědět, jak se má JLo, pobavil herec

Ryan Reynolds Profimedia.cz

Už se vám někdy stalo, že si vás spletli s někým slavným? A už se vám to stalo několikrát po sobě? Ryanu Reynoldsovi (45) ano. Herce, který je sám hvězdou obřího formátu, si v jeho oblíbené newyorské pizzerii pravidelně pletou s Benem Affleckem (49).

„Věří tomu, že jsem Ben Affleck, a já je nikdy neopravil,“ prásknul v podcastu Dear Hank & John. „Bojím se, že by to nedopadlo dobře, kdybych to odhalil. Dělám všechno normálně jako všichni ostatní,“ popsal herec.

Pověstný vtipálek má ze záměny nejspíš legraci. „Vždycky se mě ptají, jak se má JLo, a já na to, že skvěle. Seberu pizzu a mizím,“ rozpovídal se.

Reynolds není prvním slavným, kterého si pletou s jinou celebritou. Podobné zážitky mají například Elijah Wood a Daniel Radcliffe nebo Isla Fisher a Amy Adams a mnoho dalších.

Herečka Jessica Chastain fanouškům na sociální síti pravidelně připomíná, že ve skutečnosti není Bryce Dallas Howard.

Ne že by se Reynolds výrazně podobal Benu Affleckovi, ale snad má aspoň díky tomu slevu na pizzu. A co vy? Spletli byste si Ryana Reynoldse s Benem Affleckem? Hlasujte v naší anketě. ■