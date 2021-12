Eva Burešová s Přemkem Forejtem promluvili o soukromí: Prochází u nich láska žaludkem?

Eva Burešová a Přemek Forejt FTV Prima

"Včera jsme si uvařili společně. A dneska nám vařil kurýr. Nechali jsme si to přivézt. Nebudu vám říkat, že vaříme každý den," svěřil Přemek. "Společný čas je pro nás strašně vzácný, protože bydlíme daleko od sebe, a ještě to zabít tím, že budeme hodinu v kuchyni... je jednodušší to objednat a dělat různý věci, než to jídlo přivezou," doplňuje ho Eva.

"Je pravda, že před pár dny jsme měli večeři a ta se skládala ze slaných brambůrků pro mě a s jarní cibulkou byly pro Přemka a jako dezert jsme si dali sladké pendreky," smála se Burešová na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka, v níž ji dnes večer uvidíte na televizní obrazovce.

Vychválila tam partnera nejen jako kuchaře, ale hlavně jako zpěváka. "Zpívá výborně, vydal dvě písničky. Neříkám to proto, že je to můj partner, ale Přéma má jedinečný hlas, nádhernou barvu, která v Česku není. Zpívá stejně dobře jako vaří. Vaří geniálně a zpívá velmi dobře," pěje na něj ódy. "Já si zkouším zpívat, protože mě to baví. Spíš tak krákám, ale baví mě to," reagoval skromně kuchař. ■