První záběry ze Silvestra Jiřiny Bohdalové: Nechybí Zagorová, Bílá, Absolonová ani Polívka

Největší flám s Jiřinou Bohdalovou Foto: Super.cz/Česká televize

„Nebude to nic nového. Bude to takové, jako když si představíte Menšíkův Silvestr, chtěli jsme, aby se diváci a my sami koukali na to, jak jsme vypadali a jak vypadáme dnes, v roce 2021. To je moc hezké, uvědomila jsem si to na Silvestrech Menšíka,“ řekla Super.cz.

Největší flám s Jiřinou Bohdalovou se objeví na obrazovkách na během Silvestrovského večera. Jedinečný pořad divákům ukáže zcela originální kompilace autorských vystoupení, zábavných scének a hudebních čísel. Největšího flámu s Jiřinou Bohdalovou se zúčastní například Marek Eben, Lucie Bílá, Boleslav Polívka, Hana Zagorová, Michal David, Petr Janda nebo Michael Kocáb.

„S Jiřinou Bohdalovou jsme poměrně blízcí přátelé již třicet let. Scházíme se pravidelně při narozeninových oslavách a na chalupě. Mám ji rád jako herečku i kamarádku. Jsem hrdý i za ni za to, kolik radosti dokázala lidem přinést. Je to naprosto mimořádná osobnost,“ řekl hudebník, který se natáčení pořadu zúčastnil.

„Silvestr s mou mámou je oslava rodiny. Je neuvěřitelné, že já ve svých téměř sedmašedesáti letech mám maminku i tatínka. Takže já jsem pořád dítě, a to je krásný pocit. Moc se těším na tu fantastickou společnost, která se Největšího flámu účastní. Věřím, že to bude krásný večer,“ řekla herečka a dcera Jiřiny Bohdalové Simona Stašová, která si natáčení užívala stejně jako ostatní kolegové.

„Příprava pořadu mi udělala velmi hezkou náladu, protože jsem se potkala s kolegy, které jsem dlouho neviděla, a vidět Jiřinku Bohdalovou mi udělá vždycky radost. Těším se, že jí mohu zazpívat s báječnými kolegyněmi Markétou Konvičkou, Dashou a Jitkou Zelenkovou,“ dodala Monika Absolonová. ■