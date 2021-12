Kamery zachytily nečekaně intimní moment mezi Kate a Williamem. Fanoušci jsou naměkko

Vévoda a vévodkyně z Cambridge rozněžnili fanoušky. Profimedia.cz

Fanoušci se dojímají nad intimním momentem mezi vévodkyní Kate (39) a princem Williamem (39). Během kolední mše ve Westminsterském opatství, která proběhla začátkem měsíce, si vyměnili sladký úsměv, když Ellie Goulding zpívala koledu Have Yourself A Merry Little Christmas.