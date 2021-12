Perličky z Princezny ze mlejna: Čarodějnice Bílá strávila hodiny v maskérně, Blanarovičová byla zase za obludu

Lucie Bílá v Princezně ze mlejna Česká televize

„Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, dobře to v tomhle mlejně znám, bydlí tam panenka, oči má jak pomněnka, jinou už na tom světě nehledám…“ Vesnickému mládenci Jindřichovi chvíli trvalo, než pochopil, že hledané štěstí má na dosah ruky. Proč se pídit po zakleté princezně, když už poznal „Princeznu ze mlejna?“

Žádná princezna!

Režisér Zdeněk Troška (68) vytvořil svůj kouzelný svět v krásných jihočeských exteriérech. Kromě hlavních hrdinů Jindřicha a Elišky do ní vsadil i nadpřirozené bytosti, které patří do každé správné české pohádky: čerta, vodníka a čarodějnici. Jak známo, roli čerta svěřil pohledné Yvettě Blanarovičové (58), na které se maskéři pokaždé pořádně vyřádili.

Herečku sice zpočátku mrzelo, že režisér z ní pokaždé dělá obludu, a nikoli princeznu (v jeho pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci hrála čarodějnici), ale právě postava čerta včetně jeho hlášky „Já jsem malej, ale šikovnej!“ přispěla k její mimořádné popularitě.

Hodiny v maskérně

A v obludu se změnila i Lucie Bílá (55), která si ve filmu s chutí střihla roli čarodějnice. I ona musela na natáčení chodit v předstihu, aby to maskéři stihli, ale byla za svou filmovou příležitost ráda.

V jednom rozhovoru řekla, že v pohádkách měla vždycky raději čarodějnice, protože na rozdíl od princezen nejsou statické a lámou děj. Dobře se jí prý spolupracovalo i s její filmovou parťačkou Boženkou, což byl had.

Filmový mlýn mátl i místní

Mlýn, který se ve filmu objeví, byl postaven z polystyrenu a kartonu. Mátl i místní. „Jeden pán se u něj zastavil a podivoval se, že sem jezdí už čtyřicet let na houby a nikdy si ho nevšiml,“ vyprávěla představitelka Elišky Andrea Černá (44), kterou si režisér vyhlédl na konzervatoři, a rovnou ji obsadil do role. Jen musela nosit paruku, protože měla rovné hnědé vlasy a Troška chtěl, aby je jeho „princezna“ měla plavé a zvlněné.

Martin Kabát roli odmítl

Do role mlynáře si Troška původně představoval Josefa Beka (✝76). Napadlo ho, že by Princeznu ze mlejna propojil s pohádkou Hrátky s čertem (1956), ve které si Bek zahrál Martina Kabáta.

Prostě že by se z vysloužilého dragouna stal nakonec mlynář. Z plánu ale sešlo. Herec měl tou dobou zdravotní problémy, mimo jiné mu otékaly nohy a nevešel se ani pořádně do bot. Proto místo něj nakonec obsadil Aloise Švehlíka (82).

Co možná ještě nevíte

Představitel vodníka Jakub Zindulka (55) si musel při natáčení dávat pozor, čeho se dotýká, protože zelená barva, kterou byl natřen, nechávala všude stopy. Kvůli deštivému počasí se natáčení protáhlo o dva měsíce.

Filmaři během něj zavítali mj. na hrad Helfenburk, do Bavorova, ke Lhotskému rybníku, na zámek Dobříš a do vesnice Nahořany. Pohádka byla prodána do více než dvaceti států celého světa, viděli ji například i diváci v Singapuru či Hongkongu. ■