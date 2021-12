Hujerství se jí nevyplací: Eva Decastelo nakupuje vánoční dárky dvakrát

Eva Decastelo Super.cz

Je tak pečlivá, až se jí to nevyplácí. Moderátorka a herečka Eva Decastelo (43) má vánoční dárky nakoupené už od srpna. "Ovšem mezitím se zejména dětská přání mění, takže o to, co chtěly v létě, už nemají zájem a přejí si něco jiného. Tak nakupuju dvoufázově," řekla Super.cz.