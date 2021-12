Táhl z ní alkohol a cigarety, herci z ní šíleli. Sexbomba Marilyn Monroe pila kolegům v Někdo to rád horké krev

Tony Curtis, Marilyn Monroe a Jack Lemmon ve filmu Někdo to rád horké Profimedia.cz

Když v roce 2000 vybíral Americký filmový institut nejlepší komedii všech dob, první příčku obsadil snímek Někdo to rád horké z roku 1959. Právem. Komedie Billyho Wildera (✝95) s Marilyn Monroe (✝36), Tonym Curtisem (✝85) a Jackem Lemmonem (✝76) v hlavních rolích je prostě pecka, kterou můžeme vidět kdykoli znovu. Tentokrát budeme mít příležitost 25. prosince na ČT2.

Marilyn Monroe známe všichni jako plavovlasou sexbombu se smyslnými rty a vnadnou figurou, ze které šli všichni muži do kolen. Režisér a herečtí kolegové jí ale měli záhy plné zuby. Herečka se totiž na place chovala jako primadona. Na natáčení se dostavovala běžně i s několikahodinovým zpožděním a mnohdy přišla ovíněná či „zpomalená“ pod vlivem prášků.

Muži trpěli v podpatcích

Nebyla v stavu se naučit text, a tak se scény musely točit znovu a znovu dokola. Například ta, ve které řekne pouze: „To jsem já, Sugar,“ se prý natočila až na 47. pokus. A scéna, kdy přichází k děvčatům do hotelového pokoje, se točila 59krát.Curtis a Lemmon kvůli její manýrám trpěli ve vysokých podpatcích víc, než bylo zdrávo.

Jakmile natáčení skončilo, okamžitě vyzuli dámskou obuv a usilovně si masírovali chodidla. Sám režisér během natáčení onemocněl a po jeho skončení pouze prohlásil, že už zase může jíst.

Nechtěl líbat popelník

Režisér její neschopnost naučit se text řešil nakonec tak, že ho napsal na tabulku, a Monroe ho z ní četla do kamery. I tak se ale dopouštěla přebreptů. Nejvíc pila krev Tonymu Curtisovi, který s ní absolvoval líbací scény. Prý z ní táhl alkohol a cigarety, a tak měl pocit, že líbá popelník. Dodal také, že krásná kolegyně má mozek čtyřletého dítěte, a kdyby neměla přes hrudník 100 cm, zavřeli by ji do blázince.

Marilyn přesvědčil až manžel

Sama Monroe ale o natáčení původně nestála. Jednak měla ve smlouvě, že bude točit všechny filmy barevně, jednak prý nechtěla hrát někoho, kdo nepozná, že Daphne a Josephine jsou muži převlečení za ženy.

K přijetí nabídky ji přiměl až její tehdejší manžel Arthur Miller, protože pár měl tehdy obrovské dluhy.

Prošli zkouškou ohněm

S rolemi Josephine a Daphne měli zpočátku problém i Tony Curtis a Jack Lemmon. Nevěděli totiž, nakolik budou v ženských šatech věrohodní. Když poprvé oblékli své kostýmy a použili make-up, šli se projít po filmových studiích, aby viděli, jak na ně budou reagovat kolemjdoucí. Poté se odvážně vypravili na dámské záchodky, aby se tu přepudrovali u zrcadla. Když zjistili, že s nimi nikdo nemá problém, spadl jim kámen ze srdce.

Inspirace Al Caponem

Postava mafiánského bosse Colomba „Psí dečky“ připomíná slavného gangstera Al Caponeho. Ten byl zodpovědný za masakr na Den svatého Valentýna v roce 1929, který se v pozměněné podobě objeví i na začátku filmu.

Šlo o jedno z největších mafiánských zúčtování všech dob. Představitele „Psí dečky“ George Rafta (✝85) filmaři rádi a často obsazovali do rolí gangsterů. Herec byl přitom i vynikající tanečník, jeho charleston obdivoval sám Fred Astaire (✝88). I proto strávil Raft hodiny tím, že své kolegy Jacka Lemmona a Joea E. Browna (✝80) neboli milionáře Osgooda Fieldinga III. učil tančit tango. ■