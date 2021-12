Tu pomoc potřebujete, nabádá k vakcíně Brian May (74) z Queen při svém boji s covidem

Brian May Profimedia.cz

Brian se společně s manželkou nakazil na narozeninovém obědě s přáteli. „Rozhodli jsme se, že vyrazíme na oslavu jako na jednu z mála akcí, na které v poslední době chodíme. Většina lidí už dostává svou třetí vakcínu a všichni už ráno měli za sebou negativní test,“ uvedl kytarista, který také přiznal, že celá párty proběhla bez roušek, vzhledem k tomu, že se všichni chovali zodpovědně a šlo o jejich sociální bublinu, se kterou se stýkají.

Dva dny po večírku ovšem osm hostů nahlásilo pozitivní test na covid a on i jeho žena Anita začali pociťovat symptomy nemoci, ač měli zatím negativní testy. Po pár dnech se ovšem druhá čárka na testu objevila.

„Nemohu vám dostatečně zdůraznit jednu věc, tohle není reakce mého těla, kterou by zvládlo samo. Je to reakce, kterou mám díky třem vakcínám Pfizeru. Opravdu vás prosím, jděte se nechat naočkovat, pokud už jste to neudělali. Tu pomoc opravdu potřebujete. Jak vidíte u mě, sice jsem to dostal, ale je mi celkem dobře. Nebuďte vyděšení, ale buďte opatrní,“ pronesl ve své řeči k fanouškům na Instagramu May.

Brian s fanoušky sdílel celý průběh nemoci a desetidenní karantény. „Vrátil se mi ten suchý sípavý kašel,“ uvedl osmý den s covidem a dodal: „Taky mi moc nejde udržet otevřené oči. Jsem rád, že tohle přišlo v době, kdy nejsem šíleně zaneprázdněný jako obvykle, protože pořád usínám.“

May v jedné z dalších zpráv o covidu uvedl, že se cítí jen trochu blbě, ale hlavně je frustrovaný z toho, že v tomto ročním období nemůže být venku, každopádně nabádá, aby byli lidé opatrní a spíš se drželi doma. V Británii bylo za včerejšek potvrzeno 91 743 nových případů covidu. ■