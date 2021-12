Chtěli byste s ní do sauny? Daniela Šinkorová vystavila štíhlé křivky jen v plavkách

Daniela Šinkorová Foto: archiv D. Šinkorová

Herečka vystavila na odiv figuru v jednodílných černých plavkách a pochvalné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „Neskutečně sexy. Klobouk dolů,“ napsal jeden z fanoušků a přidaly se i kolegyně. „Moc ti to sluší," připsala Tereza Kostková a Michaela Badinková dodala: „Dobrá gymnastika."

Daniela je známá tím, že si ráda udržuje štíhlé křivky, a to nejen kvůli svému vlastnímu pocitu, ale také kvůli práci. „Je to těžký. Patří to k životu každý ženský, která se snaží vlézt se do kostýmu i na jeviště. Mám vykřičník v hlavě, že se musím hlídat,“ řekla Super.cz nedávno zpěvačka. ■