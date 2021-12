Nejlepší dárek letošních Vánoc nenašla bývalá hvězda Tváře pod stromečkem. Tohle ho nejvíc potěšilo

Milan Peroutka dostal novou šanci. Foto: Divadlo Metro/Jaroslav Hauer

„Milanovi jsme nabídli roli syna ve skvělé britské komedii Už tě mám dost pod režijním vedením Antonína Procházky. Milan hraje takového floutka, fotbalistu, syna Saši a Lídy Rašilovových. Hodně si sedli a je skvělé pozorovat je při zkouškách,“ prozradil producent a ředitel Divadla Metro Jiří Turek.

Svůj činoherní debut bývalý moderátor Snídaně s Novou odehraje v nově zrekonstruovaném Divadle Metro. „Tohle je legendární pražská scéna. Tady hrála taková jména jako Boris Rösner, Alois Švehlík, Jiří Štěpnička, Jan Přeučil a další, ale i Stella Zázvorková. Ta tu hrála i své úplně poslední představení. No a teď budu mít tu čest, že tu budu hrát taky,“ svěřil se Super.cz Milan, který nás nově zrekonstruovaným divadlem provedl.

Na novou tvůrčí příležitost se těší. „Moc si to užívám, miluju humor, komedie a musím říct, že jsme skvělý tým. Kromě nás s Rašilovovými tam bude ještě Míla Mejzlík, kterého až diváci uvidí, tak se možná i počůrají smíchy, pak je tam Martin Kraus, Martin Písařík a Denisa Nesvačilová. Je to velká pohoda a bezva tým. Už se na to moc těším. Startujeme 27. února, kdy máme premiéru a vyjedeme s tím i po vlastech českých a moravských. Už teď si lidi můžou na webu divadla kupovat lístky,“ svěřil se Milan Peroutka, který má práce až nad hlavu.

Hraje v muzikálech, koncertuje s kapelou, a do toho před Vánoci natočil i jednu zajímavost pro Českou televizi. „Zatím je to ještě tajné, ale diváci to už v lednu uvidí. A malou část jsme točili i tady v Metru,“ dodal Milan Peroutka. ■