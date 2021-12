Tuhle americkou záležitost zpěvačka Tonya Graves roky o Vánocích postrádala

Tonya Graves srovnávala české a americké Vánoce. Super.cz

V České republice žije Tonya Graves (52) téměř sedmadvacet let. Za tu dobu si zpěvačka osvojila také vánoční tradice. „Vánoce jsou na celém světě skoro stejné,“ mávla rukou umělkyně, která ale po zamyšlení přišla na určité rozdíly mezi českými a americkými svátky. „V Americe máme vánoční stromeček, zpíváme koledy, chodíme do kostela. Dárky si ale předáváme na Boží hod. 24. prosince je poslední šance na nákupy. Taky nemáme Ježíška, jak by mohlo dítě nosit dárky? Santa je prostě chlap,“ smála se Tonya.