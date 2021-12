Dobrá zpráva pro syna missky Kašákové, který trpí metabolickou poruchou: Ochutná i některé naše jídlo

Kašáková se těší na první Vánoce se svým dítětem. Super.cz

Budou to první Vánoce ve třech. Veronika Kašáková (32) se už nemůže dočkat, až nejkrásnější svátky v roce prožije se synem Matyáškem. „Bude to jiné hned ve dvou ohledech. Jednak jsem maminkou a budu mít u sebe svého chlapečka, a zároveň to bude jiné v tom, že po osmi letech budu v Česku. Vždycky jsem trávili svátky v zahraničí v teple. Takže nás čekají tradiční české Vánoce,“ uvedla s nadšením finalistka České Miss pro rok 2014.