Štědrý den stráví se synem a jeho novou přítelkyní. Chantal Poullain bude kupodivu dělat společnost i slavný exmanžel

V Česku žije více než tři desítky let. Chantal Poullain (65) se ale stále obklopuje francouzskou kulturou a to platí i o Vánocích. Na její štědrovečerní tabuli byste u ní jen těžko hledali smaženého kapra, ale rodnou Marseille jí připomínají mořské plody. „Udržuji české zvyky. Ježíšek u nás chodí večer, nikoli jako ve Francii druhý den ráno,“ rozpovídala se Chantal a byla konkrétní v otázce vánoční gastronomie. „Co se týká večeře, tak jsem víc Francouzka. Připravuji mořské potvory a ryby. Dělám jiné jídlo, než je to klasické české.“