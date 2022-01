Dcery, které má s Pavlem Liškou, vede k pohybu: Bára Poláková promluvila o rodičovství

Bára Poláková možná našla pro dcery skvělou lektorku jízdy na snowboardu. Super.cz

Jakmile napadne sníh, tak se Barbora Poláková (38) přesouvá se svými dcerami Ronjou a Rikou na chalupu do Krkonoš. Na začátku pandemie tam strávila mnoho týdnů v kuse, stále častěji se ale vrací domů do Prahy. „Holky začaly chodit do školky a je potřeba je socializovat. Trávíme tam tedy méně času,“ vysvětlila nám zpěvačka a k tématu dodala: „Mám hrozně ráda pestrost. Je nám dobře tady i tam.“