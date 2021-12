Mimořádně talentované děti z filmu Chobotnice z II. patra: Sehrála v jejich dalším osudu roli lidská závist?

Eva a Honzík ve filmu Chobotnice z II. patra Profimedia.cz

Taky jste měli rádi Evu a Honzíka a jejich kouzelné kamarády, Zelenou a Modrého? Na Štěpána se spolu s nimi můžete vrátit do svého dětství. Veselé vyprávění Chobotnice z II. patra (1986) uvede ve 14:15 hodin Televize Seznam.

Dětský trhák režiséra Jindřicha Poláka a scenáristy Otty Hofmana vznikl v koprodukci se Západním Německem. Točil se jako televizní seriál, barrandovská produkce ho ale uvedla do kin sestříhaný do dvou celovečerních filmů – ještě s pokračováním Veselé Vánoce přejí chobotnice.

Dětské hvězdy Fuchsová a Šimáček

V rolích Honzíka a Evy excelovali mimořádně talentovaní dětští herci Milan Šimáček a Žaneta Fuchsová. Šimáček se krátce před „chobotničkami“ proslavil jako kudrnatý prvňáček Jirka Oliva v seriálu My všichni školou povinní (1984). Fuchsová šla z role do role už od svých pěti let a byla tou dobou nesmírně populární. Diváci se s ní setkali mj. v seriálech Lucie, postrach ulice (1983), Létající Čestmír (1983), Bambinot (1984) nebo Vlak dětství a naděje (1985).

Že by vadil úspěch?

Oba byli výborní a bezprostřední, a tak nejen jejich fanoušky překvapilo, že později se ani jeden z nich nedostal na konzervatoř. Těžko říct, proč před nimi škola zavřela dveře – pro obligátně uváděný „nedostatek talentu“ to být nemohlo. Určitou roli mohla sehrát obyčejná lidská závist. Komerční úspěch na Západě se u nás totiž neodpouštěl. Každopádně, Šimáček i Fuchsová se dnes věnují jiným profesím.

Představitelka Evy při jedné příležitosti prozradila, že velmi dobře vycházela s oběma svými filmovými rodiči Dagmar Veškrnovou (dnes Havlovou) a Pavlem Zedníčkem, a ještě nějaký čas po natáčení je spontánně oslovovala „mami“ a „tati“.

Co se dělo na place

Její filmový bratr Honzík zase vyprávěl, jak to bylo s natáčením scény, kdy děti z chobotniček udělají ptáky, aby mohly odletět a zachránit se. Filmaři mu do očí nakapali nějaký olejíček, aby to vypadalo, že pláče. Šimáček z toho ale dostal zánět spojivek a nedobrovolně slzel další dlouhé hodiny. Vybavil si také, že se oba s Žanetou báli herce Miroslava Macháčka, který hrál profesora George. Působil tak přísně a nekompromisně, že kdykoli ho viděli, raději se mu klidili z cesty.

Místo ropy tekla cola

V příběhu se filmová rodinka vypraví na dovolenou do Portugalska, kde ji na krásné opuštěné pláži čeká nemilé překvapení – vše je prosyceno naftou z havarovaného tankeru. „Ropnou skvrnu" v moři vytvořil štáb pomocí colového barviva, které je zdravotně nezávadné, a drží se na hladině. Točilo se ale opravdu v Portugalsku, což bylo na tehdejší dobu něco nevídaného.

Zelené chobotnici propůjčila svůj hlas Jiřina Bohdalová, modré František Filipovský. Bohdalovou prý mrzelo, že bude hrát zase jenom „formeláka“ jako už předtím v úspěšné komedii Lucie, postrach ulice, ale vyplatilo se jí to. Protože se točilo v západoněmecké koprodukci, zajímavé byly jak honoráře, tak tantiémy. ■