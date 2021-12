Zrod legendární čarodějnice provázelo odmítnutí slavné zpěvačky. „Mohla jsem být Saxana!“ litovala později

Do role Saxany se zvažovalo více mladých adeptek. Foto: Národní filmový archiv

Mezi českými diváky není snad nikdo, kdo by nevěděl, co je to odvar z babského ucha, nebo neznal zaklínadlo Dexempošumpoplex. Není divu. Dívka na koštěti (1971) patří právem mezi kultovní filmy a miluje ji už několikátá divácká generace. Letos ji uvidíme 25. prosince od 16:25 na Televizi Seznam.