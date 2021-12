Kritika vánoční klasiku ztrhala, do kin na ni přišlo 6 milionů lidí. Princezna pod šaty skrývala sladké tajemství

Představitelka Lady Marie Kyselková Foto: Národní filmový archiv

K českým Vánocům patří Ježíšek, stromeček, koledy, kapr, vanilkové rohlíčky a samozřejmě i pohádky v televizi. A co by to bylo za Štědrý den, kdyby chyběla Princezna se zlatou hvězdou? Tentokrát ji budete moci sledovat od 16:20 na Televizi Seznam.