Stříbrná SuperStar finále odnesla zdravotně! Bojovala s čípky a na antibiotikách

Elizabeth Kopecká Foto: Archiv E. Kopecké

Po finále si potřebovala odpočinout, emočně byla vyčerpaná.

"Emočně to bylo náročnější. Vypadávali kamarádi a moji favorité. Ale s výsledkem jsem spokojená. Adam je neskutečný talent, velice si ho vážím. Byla to čest stát po jeho boku. Cítím teď úlevu, že už je to za mnou, a zároveň pocit štěstí, že jsem se dostala díky svým fanouškům tak daleko. Moc si svého umístění vážím," usmívá se zpěvačka.

Na oslavu čas teprve přijde. "Úspěch v soutěži jsem moc neslavila, ráno jsem brzy vstávala a šla rovnou do knihovny. Musím dopsat diplomku, se kterou mám lehčí skluz," vysvětluje.

Teď už se těší na svátky s rodinou. "Moje předvánoční dny budou v knihovně, pak u babičky s dědou na Vysočině, kam na svátky pravidelně jezdíme. Babička napekla cukroví, je naše velká hospodyňka. Můj dárek pro rodinu snad bude ten vysokoškolský titul. Konečně," uzavřela Elizabeth. ■