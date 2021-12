Hvězdám Spider-Mana radila, aby si nic nezačínaly: Nikdy mě nikdo neposlouchá, stěžuje si slavná producentka

Tom Holland a Zendaya Profimedia.cz

Tom Holland (25) a Zendaya (25) dnes patří k nejkrásnějším párům Hollywoodu. Málem to ale ani nedali dohromady. Producentka Spider-Mana Amy Pascal jim totiž důrazně nedoporučovala, aby si spolu začínali.

„Poté, co jsme je obsadili, jsem si je vzala stranou a jasně jim řekla, aby se touhle cestou prostě nevydávali,“ prozradila The New York Times.

Její rady šly ale jedním uchem tam a druhým ven, jak už je dnes jasné. A navíc to není poprvé, co nějací herci ignorovali její doporučení.

„Úplně stejně jsem radila Andrewu Garfieldovi (38) a Emmě Stone (33). Mohlo to totiž všechno zkomplikovat. I oni mě ignorovali,“ povzdechla si.

Pascal narážela na hvězdy filmů Amazing Spider-Man a Amazing Spider-Man 2. I oni ztvárnili ústřední dvojici v oblíbené marvelovce a i oni tvořili svého času pár i v soukromí.

Paradoxně i úplně první představitelé Petera Parkera a Mary Jane, tedy Tobey Maguire (46) a Kirsten Dunst (39), tvořili pár i ve skutečném životě. Jako by to hercům, kteří kývnou na role ve Spider-Manovi, bylo prostě souzeno.

Všechny tři představitele Spider-Manů můžete aktuálně vidět v kinech ve filmu Spider-Man: Bez domova. Současnému Spider-Manovi (Holland) totiž přispěchají z jiných dimenzí na pomoc i jeho předchůdci v podání Garfielda a Maguira, což fanoušky vyloženě nadchlo. A je to znát.

Navzdory pandemii snímek během prvního víkendu, kdy byl uveden, vydělal téměř 6 miliard korun a stal se tak třetím nejvýdělečnějším filmem hned po Avengers: Endgame a Avengers: Infinity War. ■