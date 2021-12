Naštěstí měla omyvatelné potahy. Budete děkovat, že jste nezažili takové rande

Ilustrační foto Profimedia.cz

Se zkušeností se žena z Indiany, s nickem amesburg83, pochlubila na TikToku. Historek prý má spoustu, ale tato vyčnívá.

S mužem se seznámila přes nejznámější randící aplikaci, ten ji vzápětí pozval do „nóbl steakové restaurace“.

Už začátek neprobíhal podle představ. V den schůzky muž ženě zavolal, že má potíž s autem, jestli by ho mohla vyzvednout. Což se také stalo. „Během cesty si nechal několikrát zastavit, aby si oběhal, co potřeboval. V čistírně, na benzínce, v bance,“ vyprávěla.

Protože cesta zabrala hodně času, rezervaci v restauraci zmeškali. Zajeli proto do mexického fast foodu. Tam se muž rozhodl ženě svěřit, že nepije alkohol, protože s ním měl v minulosti potíže.

Dojem rozhodně nezlepšil tím, že když se zakousl do chipsu, na stůl mu z úst vypadlo několik zubů! „Viděla jsem čtyři. Vzal je, opláchl ve sklenici s vodou a zase si je vložil do úst,“ bavila fanoušky téměř neuvěřitelnou historkou. To nejhorší ale mělo přijít.

Když žena poté rande ukončila, svezla ho zase domů. Jídlo však muži nesedlo a katastrofický večer byl dokonán.

„Kéž bych mohla říct, že si jen pšouknul, ale on si ze*ral kalhoty i moje sedadlo,“ dodala amesburg83. Naštěstí prý měla omyvatelné potahy. Když jí pak ještě napsal, že si u ní v autě zapomněl klíče, jen je cestou domů vyhodila z okénka. ■