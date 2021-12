Divoká párty? Vítěz SuperStar Adam Pavlovčin promluvil o mejdanu po triumfu!

Adam Pavlovčin TV Nova

"Zůstali jsme po finále v produkci, kde jsme si udělali takový minivečírek. Nedalo se ani někam jít, všechno bylo zavřené. Zůstali jsme s finalisty, soutěžícími, užili jsme si to. Ale nic velkého. Snažil jsem se jít se trošku vyspat, dnes ráno už jsem musel být ve Snídani s Novou," řekl Super.cz Adam Pavlovčin.

Sám stále nemůže věřit, že se mu takový úspěch podařil. "Postupně mi to dochází, člověk, jak je ten večer ve vypětí, tak to tolik nevnímá. Rekapituluju si večer, těším se, až si to ze záznamu pustím," prozrazuje.

Nyní se těší na svátky, má čtyři dny na to, aby pořídil všechny dárky. Kvůli časovému vytížení v SuperStar neměl šanci cokoli zařizovat ani nasávat vánoční atmosféru. "Nemám ani jeden dárek, za čtyři dny jsou Vánoce, je to mazec, vůbec jsem nestíhal," usmívá se Adam, který se těší na Vánoce s rodinou na Slovensku. ■