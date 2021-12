Mlynáře Máchala utýrala v pohádce S čerty nejsou žerty manželka. Herec se ve skutečnosti nedožil ani premiéry

Vladimír Dlouhý v pohádce S čerty nejsou žerty Profimedia.cz

Je čas přivést k nám do pekla Dorotu Máchalovou… Ano, jenže těch hříšníků, kteří si zasloužili pekelný oheň, bylo v pohádce S čerty nejsou žerty (1984) mnohem víc. Co třeba chamtivý správce, který místní knížectví přivedl na buben, nebo povedený kaprál? Pohádka Hynka Bočana (83) patří k těm nejoblíbenějším, a i když jsme ji viděli už mnohokrát, nenecháme si ji ujít ani letos.

Pekelníci v tomto příběhu nefungují jako vyslanci temnoty ani jako pouzí komičtí hlupáci, nýbrž jako ochránci spravedlnosti, kteří lidem pomáhají proti zlým a ziskuchtivým protivníkům. Režisér později zmínil, že čerti pro něj byli naprosto nová zkušenost, takže ze všeho nejdřív zjišťoval, jak by měli vlastně vypadat. Poprosil proto svého syna, který tehdy učil na základní škole, aby jeho žáci nakreslili svou ideální představu čerta. Při zhotovování masek a kostýmů se pak vycházelo z dětských kreseb.

Lucifer jak vyšitý

Se správným pojetím pekelníků mu ale pomohl hlavně představitel Lucifera Karel Heřmánek (74). Herec začal hned během prvního natáčecího dne na place doslova řádit. Režisér stopnul kameru a ptal se ho, co to má znamenat.

A Heřmánek mu odpověděl: „To je čert! Co čert? To je Lucifer. To takhle prostě musím.“ Bočan ho tedy nechal, protože viděl, že je to Lucifer jak vyšitý. V tomto kontextu proto možná překvapí, že hlavním vyslancem pekla nemusel být Karel Heřmánek – uvažovalo se totiž i o Jiřím Sovákovi (✝79) či Miloši Kopeckém (✝73).

Perličky z natáčení

Připomeňme si ještě pár zajímavostí, které se odehrály na place. Pekelní vraníci byli ve skutečnosti hnědáci. Režisér je nechal přebarvit načerno, aby vypadali „ďábelštěji“. Jenže začalo pršet a černá barva se začala smývat.

Viktor Preiss (74) se s gustem vyřádil na své postavě hamižného správce. Dokonce i při namlouvání postsynchronů se radoval, jak je krásně zlý. Petr Nárožný (83) přistoupil ke své postavě přiopilého kaprála se stejnou chutí. Okamžitě se vžila i jeho slavná hláška: „Spadlo ti to, Máchale.“

Do role sobecké princezny Angelíny byly zvažovány mj. Ivana Andrlová (61) nebo Zlata Adamovská (62). Získala ji nakonec Dana Bartůňková (64) – rozhodlo možná i to, že když při konkurzu zakopla o kabel, ulevila si od plic jako starý námořník.

Představitelku hodné princezny Adélky Moniku Pelcovou (55) si režisér vyhlédl, když byla na neúspěšných přijímacích zkouškách na herectví. Nadabovala ji Naďa Konvalinková (70) a zpěv za ni obstarala Ivana Andrlová.

Aby mohl Vladimír Dlouhý (✝52), který ztvárnil Petra, natočit všechny šermířské scény sám, věnoval se před natáčením tréninku se skupinou historického šermu Regius.

František Vicena (✝51), který hrál starého mlynáře Máchala, se premiéry pohádky už nedožil. Pár měsíců po natáčení spáchal sebevraždu. Manželka ho našla doma oběšeného. Roubené stavení filmového mlýna, které stojí v obci Střehom u rybníka Komorník na Mladoboleslavsku, pochází z roku 1516. Mlelo se v něm až do roku 1953. Prostory pro pohádkové peklo našli filmaři v lomech ve Skalici u České Lípy. ■