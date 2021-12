Loni si dopřála dárky za 230 tisíc a dětem nedala nic: Letos se slavná Britka (40) opřela do ostatních matek

Carla Bellucci Profimedia.cz

Rok se s rokem sešel a Carla Bellucci (40) opět vystrkuje růžky. Dnes již čtyřnásobná maminka proslula například tím, že si k loňským Vánocům dopřála dárky v hodnotě 230 tisíc, ale dětem nedala nic, a považovala to za výchovné.

Od minulého roku se u této Britky mnohé změnilo, v září se stala počtvrté maminkou, a jen se oklepala z porodu, při kterém málem přišla o život, už opět rozdává rady. O letošních Vánocích se rozhodla obout do ostatních matek.

„Nechápu, že většina matek vypadá na Štědrý den příšerně. Jako by zapomněly, že Vánoce nejsou jenom svátkem pro děti,“ nechala se slyšet tentokrát.

Carla se výrokem brání matkám, které ji trollily na sociální síti, když se krátce po porodu objevila s čerstvou manikúrou.

„Utahují si ze mě, ale když se podívám na jejich profily, vypadají děsně. Většinou by snesly nějaký botox, pořádné spodní prádlo, a pak by možná i měly sex a nemusely žárlit,“ myslí si Bellucci.

Pro Carlu, která mimo jiné proslula tím, že fingovala deprese a vydupala si plastiku nosu zdarma, je její zevnějšek na prvním místě. Speciálně na Vánoce se ráda parádí.

„Když vypadáte dobře, cítíte se dobře a neštvou vás lidi, kterým to na Instagramu sluší,“ míní. „Nikdy mě netrollila hezká holka, vždycky jsou to šeredy. Vím, že vzhled není všechno, ale proč to tak chodí? Já, když vidím krásnou ženu, řeknu si, že je boží.“

Co ale zajímá její sledující nejvíc, je, jestli se Carliny děti letos dočkají dárků, nebo ze svého loňského nápadu hodlá udělat tradici. Díky úspěchu na sociálních sítích jim prý letos dopřeje, na co si vzpomenou.

„Moje děti jsou děsně rozmazlené, ale můžu za to já. A rozmazluji i sebe. Nemyslím si, že je správné obětovat všechno dětem a vypadat příšerně. Tolik matek vypadá hrozně, zatímco jsou jejich děti zavaleny dárky. To, že chcete vypadat dobře, z vás nedělá špatnou mámu,“ dodala na závěr Carla. ■