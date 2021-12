Tohle je režisérka norských Tří oříšků: Čím ji inspirovala Libuše Šafránková a co vzkazuje českým divákům?

Cecilie A. Mosli je režisérkou filmu Tři přání pro Popelku, který vychází z české pohádkové klasiky. Video: Bontonfilm

Vzhledem k enormní popularitě vánoční klasiky Cecilie A. Mosli přiznala, že měla velký strach, když se do díla pustila. „Sáhnout na klasiku je vždycky risk,“ uvedla. „Jsem velmi nervózní, co si o tom budete myslet, a musím říct, že jsem se snažila natočit poctu vašemu filmu,“ vzkazuje českým divákům.

Ve zdravici promluvila také o představitelce Vorlíčkovy Popelky, nezapomenutelné Libuši Šafránkové. Mosli ji milovala odmalička. „Chtěla jsem být jako ona. Byla silná, houževnatá, zábavná a plná radosti a samozřejmě nádherná a charizmatická,“ vzpomínala na svou hrdinku.

Popelka v podání Šafránkové byla zároveň dívkou, která si šla za svým cílem, velmi odvážnou. A to je vlastnost, jíž si na ní Mosli cenila nejvíce. „Ukázala mi kuráž, jak být dívkou a dělat to, co v životě chci, navzdory okolnostem. A to je také to, co jsem já chtěla vyprávět holčičkám v roce 2021,“ svěřila Cecilie A. Mosli. ■