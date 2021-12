Zranění při natáčení pohádky O statečném kováři: Neohrožený Mikeš skončil v bolestech

V roli odvážného Mikeše se ve filmu objevil tehdy začínající Pavel Kříž (vpravo). Foto: Národní filmový archiv

Vánoce jsou tady a všechny horečné přípravy jsou konečně za námi. Máme uklizeno, stromeček je ozdobený, dárky nachystané, a do večera, kdy přijde Ježíšek, nám zbývá ještě pár hodin. Tak proč si je nezpříjemnit chvilkou u obrazovky?

Televize Seznam nabídne od 12:30 pohádkovou klasiku O statečném kováři z roku 1983, na kterou se rádi podívají i dospělí diváci. Proto se pohodlně usaďte, a nalaďte se do sváteční pohody.

V této romantické pohádce, inspirované literární předlohou Boženy Němcové, se mladý hrdina – kovář Mikeš – vydává do světa na zkušenou ve společnosti mlynářského pomocníka Matěje a siláka Ondry. Na cestě za třemi zakletými princeznami se venkovští mladíci utkají s potměšilým skřetem v liščím kožichu, s kouzly a nástrahami Černého krále, a především s vlastním pokušením.

Jak známo, Mikeš, který se bude řídit radou svého otce „nemysli jen na sebe – to je nemoc, která sílu a odvahu bere po hrstech,“ ve zkoušce charakteru obstojí. Zato jeho souputníci podlehnou vábení peněz a jídla.

Nejen Mikeš, hlavně Štěpán

V roli odvážného Mikeše se ve filmu objevil tehdy začínající Pavel Kříž. Brněnský rodák se rok předtím představil v hlavní roli úspěšného filmu Jak svět přichází o básníky a díky jeho dalším pokračováním je dnes spojován především s postavou Štěpána Šafránka.

Přestože Kříž patřil od poloviny 80. let k našim nejoblíbenějším filmovým hercům, v roce 1988 emigroval do Kanady, kde vystudoval psychoterapii. K herecké kariéře se znovu vrátil v první polovině 90. let. Od té doby jsme ho viděli nejen v dalších dílech básnické série, ale i v celé řadě dalších filmů a seriálů.

Z natáčení pohádky O statečném kováři si oblíbený herec odnesl hodně bolestivou vzpomínku. Při skoku z okna v království Černého krále si vymkl kotník a v některých scénách za něj musel zaskakovat Ondřej Vetchý.

Kronerovi slušely role siláků

Siláka Ondru si v pohádce zahrál Ján Kroner mladší. Synovec slavného slovenského herce Jozefa Kronera se do povědomí diváků zapsal především díky hlavní roli v oblíbené pohádce Nebojsa z roku 1988, kde jako neohrožený dřevorubec Ondra vyrazí do světa, aby se naučil strachu. Zajímavé je, že v pohádce O statečném kováři ho do češtiny nadaboval Svatopluk Skopal, zatímco v Nebojsovi mu svůj hlas propůjčil Zdeněk Podhůrský.

Kde žil Černý král?

V roli mlynářského pomocníka Matěje uvidíme Jiřího Knota, který je celý život především hercem malých rolí. Za pozornost v rámci obsazení stojí Petr Čepek v roli Černého krále. Skřetovi v liščím kožichu (Jiří Krytinář) propůjčila svůj hlas Vlasta Fabianová.

A kde hledat filmová místa? Království Černého krále se ukrývalo ve zřícenině kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Větrný mlýn, který roztáčel silný a věčně hladový Matěj, stojí blízko Kuželova na Hodonínsku. A hrad, ze kterého se ztratily princezny, je Buchlov. ■