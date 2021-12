20 let od uvedení Pána prstenů: Podívejte se, jak se změnili Frodo, Smíšek, Pipin a další

Takhle se změnily hvězdy Pána prstenů. Profimedia.cz

Od uvedení filmu Pán prstenů: Společenstvo prstenu uplynulo neuvěřitelných 20 let. Připomeňte si, co dnes dělají představitelé vašich oblíbených hrdinů a jak se změnili.

Elijah Wood byl hvězdou už předtím, než kývnul na roli Froda Pytlíka, nejspíš ale netušil, co přijde po Pánovi prstenů. Není divu, že se po veleúspěšné trilogii maličko stáhnul a bral pouze menší role, propůjčoval hlas do videoher nebo působil v seriálech. Krátce před pandemií se stal otcem, což je podle něj nejlepší věc, která ho v životě potkala. S partnerkou Mette-Marie Kongsved je ve vztahu od roku 2018. Kromě rodiny se věnuje aktuálně přípravě filmů L.A. Rush a The Toxic Avenger.

Sean Astin alias Frodův věrný přítel Samvěd Křepelka také zůstal převážně u seriálových rolí. Fanoušci jásali, když se objevil například v trháku Stranger Things jako Bob Newby. Od roku 1992 je ženatý s Christine Harrell a mají spolu tři děti.

Dominic Monaghan proslul rolí hobita Smíška. Po Pánovi prstenů ho diváci vídali jako Charlieho v seriálu Ztraceni. Díky seriálu to dal dohromady s herečkou Evangeline Lily, s níž randil 3 roky. U seriálů zůstal, ale kromě hraní se věnuje hlavně ekologii. Dominic je velkým ochráncem přírody.

Billyho Boyda alias Pipina pojí s Dominicem Monaghanem tak pevné přátelství, že si spolu letos v květnu založili podcast The Friendship Onion. Ten se těší velké popularitě. Billy se stejně jako kolegové věnuje převážně seriálům. Vidět jste ho mohli například v Cizince. Od roku 2010 je ženatý s Alison McKinnon, s níž má syna Jacka.

Jak se tito a další herci z Pána prstenů změnili, si můžete prohlédnout v naší galerii. ■