Na Vánoce s dlouhou hřívou: Heidi Janků si už 15 let nechává na zimu prodloužit vlasy, má je místo šály

Heidi Janků Super.cz

"Možná ale pod stromečkem najdu i něco méně praktického," doufá Heidi, která letos zve k sobě domů část rodiny, která žije v Praze. V předchozích letech, po smrti manžela Ivo Pavlíka, naopak ona příbuzné objížděla. "Tím, že mám zrekonstruováno, chci si to tam užít, navařit a napéct, ještě mi zbývají rohlíčky, a tu moji vánoční tour letos vynechám," svěřila.

Když jsme se s Heidi sešli, probírali jsme samozřejmě i jiné věci. Překvapilo nás, jak má zpěvačka dlouhé vlasy. "Ale ty nejsou moje. Na zimu si je vždycky nechávám prodlužovat, mám je místo šály. Mám ty svoje hodně jemné a mám jich málo, už minimálně patnáct let to tak dělám. I když poskakuju po tom jevišti, tak to lépe vypadá," míní.

Na práci si nestěžuje. "Sice mi toho dost odpadlo kvůli zrušeným vánočním trhům, ale našel si mě německý řetězec, který tady otevírá prodejny, a já na těch otevíračkách zpívám. Navíc jsem se po třech nebo čtyřech letech vrátila i k televiznímu moderování," prozradila. ■