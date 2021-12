Krásná Miss ve svatebním: V bílých šatech s vlečkou vypadala jako princezna

Lucie Smatanová Foto: Michaela Couture

Při svém posledním focení, kterého probíhalo v Praze, oblékla mimo jiné i svatební šaty. Nás zajímalo, zda už se pustila do vybírání těch svých.

„Focení svatebních šatů je vždycky zážitek pro celý tým. Fotím je ráda a často. Užívám si to. Ty svoje ještě vybrané nemám,“ svěřila se Super.cz modelka, která fotila pro návrhářku Michaelu Couture a nutno říct, že v bílé robě a s vlečkou by jí to rozhodně slušelo.

Kvůli pandemii nemá tolik práce jako dřív, a tak se víc než na přehlídkových molech objevuje před fotoaparátem. „Několik přehlídek teď muselo být přesunuto na příští rok. O to víc se těším na focení nové kampaně v Rakousku, která mě čeká ještě do Vánoc. Na příští rok chystám zajímavé projekty, o kterých budu informovat na Instagramu,“ dodala Lucie. ■