Pěvecká koučka z Tváře Finková si na luxusní vánoční dárky nepotrpí: Budete překvapení, co jí stačí

Linda Finková Michaela Feuereislová

„Na Vánoce se těším tradičně moc. Doma slavíme, co jde. Jsme spolu a vždycky jsme spolu byli celá rodina,“ sdělila Linda a popsala, jak probíhají svátky u nich doma. „Já od rána makám a ostatní se válejí. Bane. Dopoledne se poflakujeme u telky a dobalujeme dárečky, můj muž rozváží po známých rybí polévku a odpoledne začnu smažit kapra. Najíme se, zpíváme koledy a pak v klidu na dárečky. Děti už jsou velké, tak není úprk ke stromku a šílené trhání papíru,“ dozvěděli jsme se dále s tím, že jsou zastánci vánočních tradic.

„Nesmí chybět kapr, bramborový salát, rybí polévka. Můj muž nám nutí pod talíře rybí šupiny a moje děti to na mě zkoušejí s normálními řízky. Zpíváme koledy, já hraji na klavír a je nám moc fajn. Peču cukroví léta, ale tak poslední tři roky jsem polevila a objednávám si,“ svěřila se Linda Finková.

A jak je na tom zpěvačka s pořizováním dárků? Stíhá je kupovat s předstihem nebo řeší na poslední chvíli? „Obojí. Pár jich mám dopředu a den před Štědrým dnem začnu šílet a vyběhnu. Nedostávám ani nechci velké dárky. Mně udělá radost vždycky knížka nebo krém. A alkohol,“ svěřila se Linda s tím, že částečně bude závěrem letošního roku i pracovat.

„Celá léta tak trochu pracuji. Letos budu vysílat v rádiu Polední sirény, ale to si jenom během dne odskočím. A naštěstí v Divadle Broadway nehraji v Mýdlovém princi, který se o Vánocích hraje, takže teď to bude jenom zlehka. Také bych si ráda odjela na pár dní relaxovat a lyžovat na Lipno, na to se moc těším,“ dodala zpěvačka. „Ať je nám fajn jako vždycky a nikdo nechybí,“ řekla závěrem. ■