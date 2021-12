Felix Slováček obrátil: Omlouvá se Lucii Gelemové a vylučuje návrat k manželce Dádě Patrasové

Felix Slováček Michaela Feuereislová

"Přál bych si, aby mezi námi panovaly slušné vztahy. Nechci takhle zahodit sedm let, které jsem s ní strávil. Ty emoce jsem měl hrozně vyhrocené, ale chtěl bych, abychom si mohli podat ruce, říct si navzájem, jak se máme, a když se potkáme na ulici, nepřecházeli na druhý chodník," vyznal se ze svých pocitů Super.cz.

"Je mi to celé líto a rád bych to řekl i jí. Už jsme spolu mluvili, ale velice krátce. Chápu, že to, co jsem o ní řekl, ještě nevstřebala. Ale každopádně bych jí v žádném případě neublížil. To si snad ani po té době, co jsme spolu strávili, nemohla myslet. Podle mě ani ona to, že na mě podá oznámení na policii, vážně nemyslela. Víte co, jak se říká: Řeči se mluví a pivo se pije," míní Slováček.

S Gelemovou by se velmi rád sešel ještě před Vánocemi, až bude mít po koncertech v Jihlavě a v Přerově, aby se vše urovnalo a vysvětlilo. "Nechci o ni jako o člověka přijít. Chci jí říct, že ji mám přes to všechno rád a přeju jí to nejlepší. Kdyby nepřišel tenhle muž, byl by to jiný. Ona touží po rodině a doufám, že jí to vyjde," řekl.

Slova pochopení ovšem nemá pro svoji manželku Dádu Patrasovou (65), ke které se podle svých slov rozhodně nevrací. "Jsem pořád v Malešicích, ten byt si nechám. Když se zastavím na Vinohradech, jsem vyděšený, jak to tam vypadá a z jejího stavu. Pije v kuse už dva týdny a není jí pomoci. Tam opravdu žít nemůžu," krčil rameny. ■