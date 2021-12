Počet hostů se na Vánoce u Haliny Pawlowské nezmění: Místo zetě zaujme nový pes. A všichni musí na test

Halina Pawlowská Super.cz

Doma už to má Halina Pawlowská (66) svátečně nazdobené a těší se, až se na Vánoce sejde celá rodina. Kvůli strachu, že by mohli hosté do jejího domu přinést covid, se musí všichni otestovat. "O Vánocích se scházíme s širokým příbuzenstvem, protože moje maminka byla ze šesti dětí, a ty měly děti. Ale do té povolené stovky se vejdeme," smála se.