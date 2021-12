První rodinné focení: Zpěvák Pepa Vágner se pochlubil svými rozkošnými dcerami

Josef Vágner s rodinou Foto: Petra Hauserová

„Fotili jsme v domácím prostředí a první společné focení jsme si moc užili,“ sdělil Super.cz zpěvák, který aktuálně jezdí po republice a vystupuje na vánočních koncertech s dětskými sbory. Na vánoční svátky se všichni moc těší.

„Stromeček už máme tradičně doma ozdobený, jedličku skoro do stropu, užíváme si adventní čas. Štědrý den budeme trávit i s rodiči, napočítali jsme, že nás bude skoro 15. Každý něco připraví, uvaří, doveze a moc se na to těšíme,“ dozvěděli jsme se dále.

Kvůli operaci křížového vazu v koleni si zpěvák od září nezahrál v muzikálech. Na Silvestra se poprvé po operaci vrátí do Divadla Broadway.

„Těším se, že si na Silvestra zahraji Mýdlového prince. Už jsem se byl podívat studijně na Lásku nebeskou, do které naskočím v únoru. Hned po Novém roce odjedeme s rodinou a přáteli na týden na Lipno, tam to máme moc rádi, kde se naše Amélie poprvé postaví na lyže a bude se učit lyžovat. Hory mám moc rád, tak se na to těším. Já si bohužel kvůli kolenu ještě letos nezalyžuju,“ dodal závěrem. ■