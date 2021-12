Na Vánoce se Žilkové vrátil manžel z Izraele: Toho, že zrekonstruovala dům, si Stropnický ani nevšiml

Veronika Žilková Super.cz

Mohly za to komplikace kvůli izraelským pandemickým opatřením, které popsala v našem videu. "Bála jsem se, že se zase něco stane a on nepřiletí," svěřila se herečka, která během manželovy nepřítomnosti rekonstruovala, takže se vrátil do nového. "Dětem jsem poskytla náš dům a teď jsem v jeho staré části, kde se musel dělat nový strop a podlaha, navíc jsme byli vytopení. Ještě ve tři ráno, než Martin přiletěl, jsem vynášela pytle s cementem," vyprávěla.

Vtipné bylo, že to, že se vrátil do nového, Stropnický nezaznamenal. "Je roztomilý, že tohle vůbec nevnímá. Řekl mi, jestli jsem si všimla, že mám oschlá kvítka na kytkách a měla bych je obrat. Vysvětlovat mu, že se tam ještě včera betonovalo, nemá cenu. Je typický muž, který žije ve svém světě," smála se herečka, s níž jsme se potkali na natáčení 7 pádů Honzy Dědka, kde ji v úterý uvidíme mezi hosty pořadu, který se bude výjimečně vysílat už po hlavních zprávách.

Protože současné bydlení má herečka menší, nebude na Vánoce hostit celou rodinu. "Máme teď jenom 2+1 a tam se nevejdeme. Takže to bude letos tak, že všichni budou u Agáty a my budeme poprvé jen ve třech s dcerou Kordulou," vysvětlila Žilková s tím, že se ale samozřejmě se širší rodinou uvidí. ■