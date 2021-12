Anděl, který se na parketu uměl proměnit v ďábla. Stříbrná farářka Kopecká oslnila ve StarDance i jako baletka

Martina Viktorie Kopecká a Tomáš Dědík Super.cz

"Ona je pořád anděl, ale v ďábla se někdy na parketu proměnila. Pro mě to bylo překvapení, po prvních dvou dílech jsem začal vidět ten posun a potenciál, který se furt zvětšoval," řekl Super.cz.

Martina si v posledním finálovém kole splnila svůj dívčí sen stát se baletkou, když vystřihla Čajkovského černou labuť. "Ten motiv jsme si vybrala. Jako všechny malé holky jsem chtěla od maminky růžovou baletní sukýnku. Ale pak přišly knihy a zůstala jsem jakýmkoli sportem netknutá," prozradila. "Ten její tanec s baletním nádechem byl fantastický," chválil ji i Marek.

Farářka si užila i spoustu proměn, ať už v rámci rób, anebo účesů, které díky StarDance absolvovala. "Ta péče je krásná, ale těžko nesu, když je to v časovém presu, což ve finále bylo. Obdivuju ty dámy, které se o nás staraly, že byly na nás tak laskavé. Všechny ty róby Tatiany Kovaříkové jsou famózní, jsou to umělecká díla a jsou určena na tu příležitost. Bylo to neopakovatelné, a ani bych netoužila po tom, vzít si je znova. Patří na taneční parket," mínila Kopecká.

"Byla to krásná cesta od srpna až teď do prosince. Možná bude pokračovat i dál, protože jsme dostali pár nabídek, abychom tančili na plesech. Až to pandemie umožní, rádi zatančíme. Ale teď mě čeká hlavně kostel, Vánoce a škola. To je trojice, které teď potřebuji věnovat nějakou péči, ale pak se uvidíme a určitě ještě dodatečně to druhé místo oslavíme," uzavřela farářka. ■