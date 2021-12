Tomáš Verner po nečekaném bronzu ve StarDance: Chtěl jsem vyhrát, nebudu lhát

Tomáš Verner a Kristýna Coufalová Super.cz

To, že z trojice postupujících skončí na posledním místě pár Tomáš Verner (35) a Kristýna Coufalová, nečekal nikdo. Zřejmě ani on sám. "Chtěl jsem vyhrát, nebudu lhát," řekl Super.cz jen pár minut po oznámení výsledků.

Určitě se z toho ale nehroutí. "Měl jsem daleko horší umístění i ve sportu. Daleko horší než zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile," mínil. S heslem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, nesouhlasí. "Tohle jsem v životě neřekl, i tady moje tanečnice Kristýnka se směje, protože mě musela vždycky umravňovat. Radši, než vykládat nějaké pohádky, mlčím. Samozřejmě, že jsem chtěl vyhrát. Proto jsem byl na zkušebnách s Kristýnkou takovou dobu," svěřil.

"Vkládali jsme do toho všechno, vydali jsme všechno ze sebe, až na poslední tanec. Lepší to být nemohlo a diváci rozhodli takhle," domnívá se, že právě ten mu zlomil ve finále vaz. "Myslím, že tomu freestylu by prospěl ještě tak týden," souhlasila s ním Kristýna Coufalová.

Pár se nebrání dalšímu společnému tanci. "Uvidíme, jak to bude sedět časově. Ale asi bych měl ještě zajet ke Kristýně do Olomouce na nějaké taneční kurzy," není se sebou ani po deseti kolech úplně spokojený Verner. ■