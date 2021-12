První rozhovor po vítězství ve StarDance: Jan Cina a Adriana Mašková přirovnali taneční soutěž k erotické reality show

Jan Cina a Adriana Mašková Super.cz

Asi by se měl teď naučit vařit. Jan Cina (33) má za sebou po Tváři další velké vítězství, když s tanečnicí Adrianou Maškovou zvítězil také v taneční show StarDance. "Víte, že nejste první, kdo zmiňuje Marterschefa? Sice se mi to líbí a rád dobře jím, ale tam si netroufám," smál se herec během rozhovoru těsně po vyhlášení vítězů. V kuchařské show ho tak nejspíš neuvidíme.

"Naposledy jsem vyhrál recitační soutěž Pražské vajíčko a až pak vlastně Tvář a teď StarDance, tak toho vlastně není tolik a myslím si, že fakt nejsem soutěživý," míní Cina, který v našem videu rozebral rozdíly mezi oběma posledními soutěžemi.

"Snažíte se ze dvou těl udělat jedno tělo, a přitom jste dva lidé, kteří se vůbec neznají, a najednou už na prvním tréninku spolu máte strašně intimní kontakt," svěřil Super.cz Cina.

I s jeho tanečnicí jsme se shodli, že to svým způsobem připomíná i žhavou erotickou reality show To Hot To Handle. "Já dokonce chtěla naši skupinu na Whatsappu nazvat To Hot To Handle Dance Edition," prozradila Mašková.

"Nepředstavoval jsem si, že StarDance je vlastně reality show. Nevnímal jsem to tak, ale teď, zevnitř, to tak úplně vidím. Je tam ta složka nás dvou, kteří spolu musíme nějak fungovat, do toho jsou tam ty ostatní páry, které začnou postupně mizet, když si na sebe zvyknete, a pak jste hrozně smutní," svěřil Cina.

Do noty si pár opravdu padl, plánuje i soukromé setkání ještě před Vánocemi a z Adriany vypadlo, že už má pro Honzu i vánoční dárek, zatímco on pro ni ještě ne. "Ale on mi pořád něco nosil, skoro na každý přenos, tak mi nic dávat nemusí," tahala ho z rozpaků tanečnice. "Ale už na začátku Stardance jsme si řekli, že si dáme společný dárek, když to dokončíme. Ale to si zatím necháme jako překvapení," uzavřel herec. ■