StarDance má svého vítěze. Králem tanečního parketu se stal Jan Cina, který plakal dojetím

Jan Cina a Adriana Mašková vyhráli StarDance.

Na druhém místě skončili farářka Martina Viktorie Kopecká (35) a Marek Dědík (38), bronz si pak odnáší krasobruslař Tomáš Verner (35) a Kristýna Coufalová.

Finálové páry předvedly na parketě svůj nejlepší standardní tanec, nejlepší latinskoamerický tanec, freestyle a nejlepší tanec celkově. Součástí večera byl také společný vánoční valčík všech deseti párů.

Cina s Maškovou ve finále zatančili svůj vůbec první tanec ve StarDance cha-chu, tango, freestyle a jako svůj nejlepší tanec si vybrali paso doble. Za poslední dva jmenované tance získali od poroty čtyři desítky. Cha-cha jim přinesla jen o dva body méně, ale hlavně získali hlasy od diváků.

Cina i Mašková plakali po vyhlášení výsledků dojetím. „Děkuji všem, pánům rekvizitářům, děkuji do maskérny, kostymérny, hrozně děkuju Márovi Zelinkovi, protože je skvělej, děkuju rodičům, Péťovi, všem hrozně moc děkuju, a vám všem, za to, co jsme všechno prožili," nezapomněl ani na další účastníky StarDance.

Cina pak poděkoval své tanečnici Adrianě Maškové, kterou také rozplakal. "Milá, má paní, tobě děkuju za to, že jsme to spolu prožili a přežili a pamatuji si na ten moment, kdy jsme si řekli na začátku, že si to chceme hrozně užít, a že ta radost je hrozně důležitá, a že se to povedlo, děkuji ti, mám tě hrozně rád," dojal svou partnerku. ■