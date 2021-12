Česká Bridget Jones? Finalistka SuperStar Elizabeth Kopecká si ve finále pomůže stahovacím prádlem

Elizabeth Kopecká

Finalistka letošní SuperStar Elizabeth Kopecká má nejen nádherný hlas, ale je také velká kočka. Její nekonečně dlouhé nohy obdivovala několikrát porota. Sama Elizabeth ale říká, že co se týká postavy, zas tak slavné to prý rozhodně není.

"Vzhled je hrozně pomíjivý, lichotí mi, že říkáte, že jsem atraktivní. Doufám, že hlas ale dělá víc. Nejsem v Miss, jsem v SuperStar," řekla Super.cz Elizabeth.

"Mám ráda jídlo, hrozně ráda papám. Nemám míry v cajku a jídla se vzdát nechci. Na Miss bych jít fakt nemohla," usmívá se s tím, že i na SuperStar si pomáhá stahovacím prádlem. "Mám troje stahovačky. Mám větší prsa, pupek. Vypadám jak krabice. Je na mě těžké sehnat oblečení," prozrazuje.

"Bez stahovaček by to taková paráda nebyla. Zpívat se v tom dá v pohodě. Řešila jsem to i s vokální koučkou, stáhne to, uleví. Vyhovuje mi to. Už bez toho nechci zpívat a ani nebudu. Já je miluju. Cítím se jak česká Bridget Jones," dodala krásná Elizabeth.

O tom, kdo se stane novou Česko-Slovenskou SuperStar, se rozhodne již v neděli večer. ■