Den před superfinále SuperStar jí vynechává hlas. Elizabeth Kopecké diagnostikovali chemický zánět hlasivek

Elizabeth Kopecká se těší na finále SuperStar.

"Mám chemický zánět zlasivek. V neděli už jsem nemohla mluvit, myslela jsem, že končím. Asi ten adrenalin, ta moje bojovnost byla taková, že jsem to dala. Nebylo to na sto procent, ale dala jsem to," řekla Super.cz Elizabeth.

"V pondělí mi pak vypnul úplně hlas. Mám antibiotika, je to lepší, ale stále mám hlasivky podrážděné, nutí mě to ke kašli. Dnes do mě ještě něco nacpou. Vypořádám se s tím, nechci, aby mě někdo litoval. Věřím, že to bude v pořádku a budu mít šanci bojovat," vysvětluje zpěvačka.

"Dnes mám korepetici, jenom si to lehce projedu, abych hlasivky nezatěžovala, medailonky v týdnu jsem natáčela s hlasem tak na půl, spíš jsem mluvila potichu, abych se šetřila na neděli. Přeci mi to nezkazí nějaký zánět. Jsem pozitivně naladěná a moc se na neděli těším," dodala Elizabeth, která bude v nedělním finále bojovat s písněmi V stínu kapradiny od Jany Kratochvílové a zahraničními songy It Will Rain od Bruno Marse a Stay od Rihanny. ■