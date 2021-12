Za tři dny si bere miliardáře Karla Janečka: Krásná Lilia zářila na zkoušce svatebních šatů. Prozradila podrobnosti o veselce

Lila Khousnoutdinova si zkoušela svatební šaty. Super.cz

Velkolepou svatbu ovšem mít Karel s Lilií nebudou, už s ohledem na současná opatření, co se shromažďování týče. "Budeme mít svatbu v husitském kostele, tam je pozváno 33 lidí, u stolu na hostině nás bude o něco víc, ale do té povolené stovky se určitě vejdeme," ujistila Lilia, která v našem videu prozradila, proč zvolili právě toto místo. Radost má i z toho, že se na svatbě sejdou všechny jejich děti, včetně těch z bývalých vztahů, dohromady jich mají šest.

Ti, kdo nejsou pozváni, protože by se do povoleného limitu nevešli, nemusejí zoufat. Manželé uspořádají další velkou slavnost pro větší počet lidí v létě, venku, kde to bude určitě ještě hezčí.

Manželovo jméno si Lilia nevezme. "Nevím, proč bych to měla dělat. Navíc je to spojené i s nepříjemným papírováním ohledně firem, mojí nadace, anebo nemovitostí v zahraničí," míní. ■