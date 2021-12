Opilý Slováček jí prý vyhrožoval. Lucie Gelemová promluvila o strachu i Felixových nevěrách

Lucie Gelemová a Felix Slováček už nejsou ani kamarádi. Herminapress

Slováček se totiž nevybíravě pustil do Gelemové, když zjistil, že strávila noc v hotelu s jiným mužem. "Všichni mi vyčítají, že o ní říkám hnusárny a sprosťárny do novin. Ale ona se podle mě jako ště*ka zachovala,“ řekl Super.cz Slováček, jenž vůbec nebral v potaz, že si výtvarnice jako nezadaná žena může trávit noc s kýmkoliv se jí zachce. Hudebníka se ale dotklo, že mu o jiném muži Gelemová dopředu neřekla.

Samotná Gelemová už nevydržela mlčet a vydala prohlášení, ve kterém Slováčka mimo jiné obvinila z nevěr! „7 let jsem žila s ženatým Felixem a starala se o něj. 7 let jsem snášela lživé, sprosté mediální opilecké útoky a praní špinavého prádla na veřejnosti od jeho manželky. 7 let mi Felix lhal a sliboval. Byl mi neustále nevěrný. Chodil od jedné k druhé, a ještě se tím chlubil a někteří ho měli za hrdinu. Já mu celou dobu byla věrná. Pochopitelně jsem ho ve vztahu nedržela násilím. Setrvával v něm rád. To, že se takto chová ženatý muž nikomu nevadilo? Byl to on, kdo podváděl svou ženu i mě,“ napsala Gelemová.

Výtvarnice nechápe, proč se o ní hudebník vulgárně vyjadřuje v médiích, protože mu prý nic špatného neudělala a snažila se s ním nadále zůstat aspoň v přátelském vztahu.

„Po 7 letech jsem to byla já, kdo v květnu oficiálně zveřejnil ukončení toxického vztahu na základě společné dohody. Veškerá má zveřejněná slova Felix potvrdil a já jsem se snažila mezi námi udržet přátelství. Nemá žádné právo mi vulgárně nadávat a silně opilý a zfetovaný prášky mi vyhrožovat a mediálně mne lživě očerňovat,“ nebrala si servítky.

Gelemová má prý ze Slováčka strach a pokud jeho výpady budou pokračovat, obrátí se na policii. „Nic zlého jsem mu neudělala. Naopak. V poslední době jsem ho například dvakrát odvezla do nemocnice a možná mu tím zachránila život. Já mám naopak o svůj život poslední dny strach, neboť mi i v tomto směru vyhrožoval. Použije-li ještě jedno křivé slovo a neskončí toto mediální sprosté osočování z jeho strany na mou adresu, tak okamžitě zveřejním videa s jeho výpady a kontaktuji policii, protože to, co dělal, naplnilo skutkovou podstatu několika trestných činů,“ uzavřela. ■