Kdo z nich vyhraje StarDance? Farářka Kopecká, krasobruslař Verner a herec Jan Cina promluvili nejen o velkém finále

Finále StarDance je tu. Foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize

Všechny tři páry přiznaly, že pro ně cesta do finále byla hodně náročná. Letos ještě o to víc, protože se musela dodržovat přísná opatření proti covidu. Soutěž ostatně kvůli nepředvídatelným absencím a pravidlům soutěže předčasně ukončili herečka Simona Babčáková (48) a zpěvák Mirai Navrátil (29).

„Je to náročné jak fyzicky, tak psychicky, ale i tak jsem nesmírně vděčná, že to mohu zažít. Ta blízkost s ostatními páry a to, že nejsme rivalové, ale podporujeme se, je povznášející. Mám z toho upřímnou radost,“ řekla před finále Martina Viktorie Kopecká, jež se každým kolem zlepšuje.

„Před několika týdny jsem se vlastně už docela těšila, že StarDance pro mě skončí a já se budu věnovat něčemu jinému. Ale jak jsme postupovali, měla jsem ohromnou radost. A od dílu pro Centrum Paraple jsem získala motivaci, že to má smysl a že musím vydržet až do konce,“ dodala.

Tomáš Verner si pochvaloval blízkost s ostatními soutěžícími. „StarDance je krásný svět, ale těším se až se po finále vrátím k rodině, kterou jsem teď trochu zanedbával. Jsem rád, že jsem byl součástí jedenácté řady. Přátelství, která se tu utvořila, nejsou jen na oko, nejsou jen virtuální instagramová, ale jsou opravdová. Je mi jasné, že všichni máme nabitý kalendář, ale věřím, že si na sebe najdeme čas i v budoucnosti,“ těší se bývalý krasobruslař, jenž se po StarDance bude věnovat především své rodině. Stejně jako herec Jan Cina.

„StarDance ve mně bude doznívat asi ještě hodně dlouho. Ale už teď to hodnotím pozitivně i se všemi těžkostmi a nesnázemi, které nás tu všechny v té době, kdy zrovna my soutěžili, potkaly. I tak mi to za to stálo a rozhodnutí jít do StarDance vnímám jako jedno z nejšťastnějších rozhodnutí v mém životě,“ prozradil herec.

Ten bude neděli po StarDance věnovat zaslouženému relaxu. „V neděli budu odpočívat a chci strávit den jen s mým partnerem. V pondělí budeme na rozhovoru ve Studiu 6, na chatu s fanoušky StarDance a čekají nás ještě nějaké povinnosti. Pak vyrazím na celodenní jízdu na koních, kde zrelaxuji a pomůže mi to udělat čáru za tímto pozlátkovým tanečním světem. Budu od bahna, promrznu na koních celý den – na to se těším,“ uzavřel.

Diváci se ve finále StarDance mohou těšit nejen na své oblíbené taneční páry. Pouze pro finále StarDance se dalo dohromady trio světových sólistů. Ve vlastní choreografii zatančí bývalý první sólista hamburského a drážďanského baletu, choreograf, pedagog Jiří Bubeníček, první sólistka drážďanské Semperopery Courtney Richardson a první sólista Budapest Operetta Theatre István Simon. ■