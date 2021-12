Manželku Petra Jandy Alici známe. A tohle jsou ženy ostatních členů Olympiku. Pánové mají rádi blondýnky

Petr Janda s manželkou Alicí a nejmladšími dcerami Anežkou a Rozárkou Foto: Archiv P. Jandy

Petr Janda (79)

Vánoce trávíme klasicky. Máme se rádi, děti se těší na dárky, zdobíme stromeček, já dělám bramborový salát a starám se o kapra, ozdobíme i zahradu a těšíme se.

Milan Broum

Ctíme české tradice, štědrovečerní menu je klasické, tedy kapr a bramborový salát. Před večeří si přejeme navzájem vše dobré a lámeme vánoční oplatek.

Martin Vajgl

Vánoční svátky vnímám jako možnost zastavit se v běžném životním běhu. Každoročně jsme sice v předvánočním období svědky pravého opaku, ale troufám si tvrdit, že víc a víc lidí začíná chápat to, že Vánoce nemají být o shonu, nákupním stresu a frontách na zboží. Pro mě jsou proto Vánoce především obdobím zastavení a rozjímání o podstatě světa a nás lidí v něm.

Pavel Březina

Já jsem konzervativní a mám rád klasické české Vánoce. Takže Štědrý den klasika: na snídani vánočku, pak s malou dcerkou Lucinkou strojím vánoční stromeček. Odpoledne jdeme na procházku i s pejskem. Samozřejmě držíme půst, abychom viděli zlaté prasátko.

Vánoční zdravice kapely Olympic pro čtenáře Super.cz

Olympic

Štědrovečerní večeře je také klasika - rybí polévka a kapr s bramborovým salátem. Pak přijde Ježíšek a my si jdeme vybalit dárky. Vánoce mám opravdu od malička moc rád. Tu úžasnou atmosféru. Je to čas, kdy by každý měl být se svou rodinou. No a další dny pak objíždíme babičky a dědečky... No zkrátka užíváme si to. ■