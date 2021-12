Manžel Martin Stropnický její paměti nesmí číst: Kromě interrupce a vztahu s Menzelem Žilková prozradila i další tajemství

Veronika Žilková Super.cz

"Kniha se prodává velmi dobře, je v TOP 10, dokonce přeskočila Karla Gotta, ale doufám, že si ji můj muž nekoupí ani mu ji nikdo nedá pod stromeček. Je to kniha pro diváky a čtenáře o mém životě. Ti, kdo byli součástí toho života, si to číst nemusí, protože to zažili a možná mají z některých událostí jiný dojem než já. Je to můj život mýma očima," vysvětlovala.

Herečka sice odtajnila jisté části svého života, jako bylo to, že čekala miminko s Jiřím Menzelem a pak šla na interrupci, ale zdaleka to prý není všechno. "Myslím, že jsem řekla asi třetinu. Tahle informace pro mne třeba zase tak zásadní nebyla, to je úhel pohledu. Ale ráda bych někdy sebrala odvahu a napsala díl 2 a 3. Je tam samozřejmě mnoho věcí, které se neví, protože jsem prožila dvě třetiny života v době, kdy ještě nebyl bulvár. Dnešní vipky mají smůlu, všechno na ně vypátrá," smála se, že na sebe pikantérie ze svého života nakonec práskla sama.

"Víte co, já se nechala deset let přemlouvat, abych to napsala. A když jsem se v šedesáti rozhodla něco říct, tak bych asi neměla psát jenom o pěkném natáčení zalitém sluncem a s fajn kolegy," svěřila při rozhovoru, který vznikal před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka.

"Herectví je skandální zaměstnání, proto ho spousta lidí chce dělat. Je to střed pozornosti a vystoupení ze soukromí. Ale úplně všechno tam není. Jen to, co jsem ochotna sdělit. Je to Veronika Žilková, herečka. Že s někým žije, chodí, někde bydlí a při natáčení se občas něco semele, prostě člověk někde upadne, to, si myslím, by rodina neměla vědět. Rodina by měla vědět, že je maminka má ráda," domnívá se. ■