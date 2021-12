Světové finále nejprestižnější modelingové soutěže vyhrála Češka! Amélie (16) odlétá do Asie

Amélie Konšelová Super.cz

Po národním kole Schwarzkopf Elite Model Look dobyla i světové finále. Vítězkou letošního ročníku nejprestižnější modelingové soutěže Elite Model Look je Češka Amélie Konšelová (16).

Kvůli pandemii proběhlo finále online, takže si nemohla užít atmosféru vyhlašování naplno. „Bylo mi to hodně líto, protože jsem se na finále do Barcelony těšila. Myslím si, že v online světě bylo o to těžší vyzařovat nějakou energii, abychom všichni zapůsobili na porotu,“ svěřila Super.cz Amélie, které se zjevně podařilo svou energii přenést na porotu i skrze obrazovky.

Ani se nevzpamatovala z vítězství a už ji čeká první velká pracovní cesta do zahraničí.

„Odlétám na tři měsíce do Koreje, do Soulu. Těším se, ale mám velký strach, protože letím poprvé, a ještě k tomu sama,“ přiznává brunetka.

Jaký je její modelingový sen? „Asi jako u většiny modelek je mým snem být na přední stránce magazínu Vogue a další z mých snů je chodit přehlídky, například Fashion Week v Paříži, Londýně v Miláně nebo v New Yorku.“

Být modelkou, a ještě v tak útlém věku, není vždy jen procházka růžovou zahradou. K tomu, aby si splnila sen, musí být schopná něco oželet. „Nejobtížnější je skloubit život osobní s tím profesním. Člověk nemá moc času na to být s rodinou, je často na cestách a je to taky těžké skloubit se školou,“ dodává vítězka světové modelingové soutěže. ■