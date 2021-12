Poznáváte Severu, Charvátovou nebo Adámkovou? Podívejte se, jak se změnili moderátoři Televizních novin

Bývalí moderátoři ze zpravodajství se po letech sešli ve studiu Foto: Super.cz/TV Nova

Bývalé hvězdy zpravodajství se po letech vrátí na obrazovky. Pavla Charvátová (47), Pavel Dumbrovský (63), Zbyněk Merunka (70), Martin Severa (65) či Jana Adámková (49) opět zasednou do moderátorského křesla a provedou diváky silvestrovským dílem Televizních novin. Jak dnes žijí a co se u nich za ta léta změnilo?

„Mám se výborně. Učím češtinu na základní škole a to mě moc baví. Myslím, že je to užitečná práce,“ říká blondýnka Pavla Charvátová. „Daří se mi moc dobře. Hodně rád cestuji, což teď bohužel tolik nejde,“ doplňuje ji její bývalý parťák Pavel Dumbrovský.

Návrat do televizního studia si nadmíru užili a neubránili se nostalgii. „No musím říct, že mi to připadalo tak, jako kdybych odešel včera. Všichni tu jsou moc milí. Nejdřív jsem se toho návratu trochu obával, ale nakonec jsem si to opravdu užil,“ svěřil.

Stejnou radost ze setkání měl i Zbyněk Merunka. Ten tvořil dvojici s moderátorkou Evou Jurinovou, která bohužel letos v lednu zemřela.

„Je to pro mě zážitek tu být. Studio je moc hezké. Já na tu dobu vzpomínám skvěle, byly to moje nejhezčí profesní léta,“ nechal se slyšet Merunka, který si užívá důchodového věku. „Teď se mi daří dobře, protože jsem vlastně penzista. Máme dvě vnoučata, takže je hlídáme, máme zahrádku, pejska, takže to není vůbec špatné,“ dodává bývalý moderátor.

Podívejte se v galerii, jak vypadali moderátoři před lety a dnes. ■