Takhle Dáda Patrasová reaguje na zprávy o velkému návratu Felixe Slováčka: Musím se smát, říká zpěvačka

Slováček se po rozchodu vrátil do domu ke své manželce Dagmar Patrasové (65). Poté, co se dozvěděl, že jeho bývalá přítelkyně strávila noc s jiným mužem, se podle Blesku měl Patrasové omluvit a slíbit jí, že jí vše vynahradí. V médiích koluje zpráva o velkém návratu. Co na to říká Dáda?

„Promiňte, já se musím smát. My jsme nikdy nepřestali být pár. K žádnému návratu nedošlo, Lucie Gelemová byla jen milenka,“ řekla Super.cz Patrasová (65).

Lucie Gelemová není jediná, která si o sobě vyslechla nelichotivé narážky, čas od času se Slováček pustí také do své manželky, která k tomu dodává: „Jemu bude 80 let, to je celé,“ říká Patrasová bez dalšího komentáře.

Výtvarnice je u nich doma tabuizované téma, a tak tomu prý bylo vždycky. „Nikdy se o ní doma nebavil, protože nebylo naprosto co řešit. Tam už je to zero, nula. Ta paní je nula,“ dodává bez okolků Dagmar Patrasová. ■